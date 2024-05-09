الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ارتفاع عدد المصابين فى انقلاب ميكروباص بالمنيا

انقلاب ميكروباص -
انقلاب ميكروباص - صورة أرشيفية

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، الي مصرع شخص وإصابة 13 آخرين.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا وتحديدًا بالقرب من مدخل مدينة ملوي بالقرب من مصنع السكر.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص، قبل أن يرتفع العدد إلي وفاة شخص وإصابة 13 أخرين. بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات.

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