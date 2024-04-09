تشييع جثمان "ريان المنيا" إلى مثواه الأخير

شيع أهالي قرية عزاقة بمركز ومدينة المنيا، جنازة الشاب طه محمد عبد العزيز "ريان المنيا" لمستقره الأخير بمدافن عزاقة، عقب استخراج الجثمان بعد محاولات استمرت لمدة 7أيام متواصلة، لإنقاذ وانتشال الشاب الذي سقط داخل بئر على عمق 30 مترًا في الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

الشاب طه محمد عبد العزيز "ريان المنيا"

وخرج الجثمان من مستشفى المنيا العام عقب التصريح بالدفن، حيث تجمع الأهالي أمام المستشفى، لاستلام الجثمان استعدادًا لدفنه بمقابر العائلة.

ورصدت "الدستور" من خلال بث مباشر لحظات انتظار أهالي وعائلة الشاب طه من أمام المستشفى، عقب وصول الجثمان بعد استخراجه من البئر، وذلك عقب عمليات الحفر ومحاولات إنقاذ استمرت لمدة أسبوع منذ سقوطه في البئر.

وكان قد سقط الشاب الثلاثيني طه محمد عبد العزيز في بئر معطلة بمزرعته، قطر فتحة البئر لا تتجاوز 70 سم، وتمت محاولات عديدة من أهالي القرية لإنقاذه باستخدام معدات العائلة والأهالي، ولكن جميعها باءت بالفشل، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية التي انتقلت على الفور لمحل الواقعة لمحاولة إنقاذه واستمرت المحاولات على مدار 7أيام متواصلة، من خلال الدفع بعدد من اللوادر وحفار لاتمام عمليات الإنقاذ والانتشال.

وتم انتشال جثمان الشاب من البئر الذي سقط به، ونقل الجثمان إلى مستشفى المنيا العام، وتم عرضه على الطب الشرعي للتصريح بدفنه

وكان قد اصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تعليماته إلى رئيس الوحدة المحلية والأجهزة المعنية للمحافظة وبالتنسيق مع مديرية الأمن، عقب الحادث، بسرعة التوجه إلى مكان الحادث، حيث تم الدفع بفريق الإنقاذ البري للحماية المدنية والدفع بعدد كبير من معدات المحافظة (عدد 4 لوادر كبير + حفار + دقاق +مولد كهربائى) للمعاونة في استخراج جثة المتوفي.

آلاف الأهالي يشيعون جنازة ريان المنيا