إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي جنوب المحافظة لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق.