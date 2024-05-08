الأربعاء 08 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

إصابة 10 أشخاص -
إصابة 10 أشخاص - ارشيفية

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي جنوب المحافظة لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث  المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا بالقرب من مدخل مدينة ملوي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق.

الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا سيارة ميكروباص الأجهزة الأمنية مستشفي ملوي التخصصي أسوان هيئة الاسعاف

مواد متعلقة

تشييع جثمان "ريان المنيا" إلى مثواه الأخير

التحالف الوطنى للعمل الأهلي: انطلاق قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا

وزيرة التضامن: تنفيذ مشروع تحسين المعيشة بالمنيا لكثرة العاملين بالزراعة

مدير "فاو": الرئيس السيسى يسعى إلى تحسين جودة الحياة فى مصر

وزيرة التضامن تصل المنيا لتفقد عدد من المشروعات الريفية ضمن "حياة كريمة"

ضبط 20 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية بأبوقرقاص في المنيا

إزالة وإيقاف 29 حالة تعدي ومخالفات بناء بمراكز المنيا

الأكثر قراءة

عاجل.. قناة 13 الإسرائيلية: مصر تهدد بالتوقف عن مساعى الوساطة إذا لم تغير إسرائيل مواقفها

إسعاد يونس تعتذر عن عدم حضور جنازة وعزاء والدة كريم عبدالعزيز.. ما السبب؟

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

كارثة بمدرسة في فيصل.. معلمة تشوه وجه طالبة بمياه مغلية (صور)

حبس عقيد شرطة سابق 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ابتزاز المواطنين بالدقهلية

مفاجأة من "الأرصاد" بشأن طقس الأيام المقبلة.. ماذا يحدث يوم الجمعة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى فى القاهرة لترؤس اجتماعات اللجنة العليا الأردنية - المصرية المشتركة

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

ماجد حبته

مفاوضات القاهرة الصعبة

حسين دعسة

قمة الملك عبدالله والرئيس الأمريكى: إيقاف الحرب ومنع اجتياح رفح.. تنبيه المجتمع الدولى

لواء. محسن الفحام

الأزهر والقضية الفلسطينية

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

صور

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

نحو آفاق أوسع.. امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية بمدرسة الزمالك الابتدائية المشتركة

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل تهديد وتشريع بالعقوبات.. الكونجرس يواصل إرهاب الجنائية الدولية من أجل نتنياهو

بعد قليل.. نتنياهو يلتقى رئيس المخابرات الأمريكية لبحث صفقة المحتجزين مع حماس

لا أسلحة لعملية رفح.. أمريكا تحرم إسرائيل من 2500 قنبلة