الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى للعمل الأهلي: انطلاق قافلة السعادة التابعة لحياة كريمة بالمنيا

القافلة
القافلة

 تنطلق بعد قليل فعليات قافلة السعادة والتى تنظمها مؤسسة حياة كريمة “ عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ” والازهر الشريف والمجلس القومى للطفولة والامومة ومركز علاج الادمان.

 تقام الفعليات بكنيسة العهد الجديد بمدينة سمالوط شمال محافظة المنيا.

 وقافلة السعادة وهي عبارة عن سيارة جامبو نقل متنقلة تجوب المكان لتقديم توعية بشكل ترفيهي تعليمي، وتوزيع بعض الهدايا البسيطة بعد عمل مسابقات بالتعاون مع الجهات الشريكة وذلك في تمام الخامسة وحتى السادسة إلا ربع،  على ان تستقر القافلة ليتم عمل توعية دينية، وذلك أثناء إعداد متطوعين مؤسسة حياة كريمة لموائد الإفطار

 و من المقرر ان يتم عقد مائدة إفطار من المؤسسة ثم بعد ذلك يتم عقد الفقرات الثقافية والفنية مثل الإنشاد الديني والتنورة.

وفى سياق متصل، وزع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 400 كرتونة مساعدات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في 9 قرى بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع جمعية رسالة بالشرقية، وأسرة شباب مصر بجامعة عين شمس. 

حيث وصلت المساعدات وانطلقت قوافل المساعدات للقرى التي وقع عليها الاختيار لتسليمها الحالات المدروسة بناء على أبحاث اجتماعية ودراسات للحالات.

وقال إسماعيل نبوي، ممثل التحالف الوطني، إنه قد تم التنسيق مع جمعية رسالة للأعمال الخيرية، بمركز أبوكبير، للوصول للحالات المستحقة، كما حضر المتطوعون من أسرة شباب مصر للمشاركة في توزيع المساعدات على الأهالي الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية.

 وأضاف في تصريحات صحفية خاصة، لـ"الدستور"، أنه قد تم توزيع عدد من الكراتين الغذائية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، بموجب 60 شنطة في قرية السلطان، وفي قرية الصالحية 50 شنطة، وفي قرية المنشية 29 شنطة، وفي قرية السبعيني 40 شنطة، وفي قرية النبوية، 40 شنطة، وفي قرية الساحة 40 شنطة، وفي قرية الصاوي 50 شنطة، وفي قرية أرض يحيى 49 شنطة، وفي قرية الزوابيعية 42 شنطة، بإجمالي 400 كرتونة مواد غذائية.

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قافلة السعادة عضو التحالف الوطني كنيسة العهد الجديد محافظة المنيا المجلس القومي للطفولة والأمومة

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