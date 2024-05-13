الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

بالتزامن مع اليوم العالمي للمتاحف.. أبرز فاعليات متحف الفن الإسلامي

متحف الفن الإسلامي
متحف الفن الإسلامي

يستعد قطاع المتاحف بتقديم عدد من الفاعليات الثقافية، والمعارض الأثرية وورش العمل الفنية، بالتزامن مع الاحتفال بيوم المتاحف العالمي في يوم السبت الموافق 18 مايو 2024.

دخول مجاني لجميع المتاحف المصرية

وتستقبل جميع المتاحف المصرية التابعة لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بمختلف أنحاء الجمهورية زائريها من المصريين مجانًا يوم السبت الموافق 18 مايو 2024، مع إتاحة الفرصة للمشاركة في كل الفعاليات المقامة بالمتاحف احتفالًا بهذا اليوم المميز وعيش تجربة ثقافية وترفيهية فريدة بمتاحفنا المختلفة على مدار اليوم.

 أبرز الفاعليات الثقافية لـ متحف الفن الإسلامي 

وبهذه المناسبة، نستعرض في السطور التالية، أبرز فاعليات متحف الفن الإسلامي:

يقدم متحف الفن الإسلامي مجموعة من الورش الفنية والتعليمية بعنوان "علوم من زمن فات" والتي تلقي الضوء على بعض العلوم الطبية عن جسم الإنسان ووظائف أعضاءه، والتي ترتبط بمجموعة من معروضات المتحف وخاصة الموجودة بقاعة الطب، وقاعة العلوم.

ورش فنية للأشخاص ذوي الإعاقة

 كما ينظم المتحف عددًا من الوورش الفنية التعليمية  لذوي الاحتياجات الخاصة، وجولات إرشادية مجانية للزائرين من المصريين، وسلسلة من الندوات، والمحاضرات العلمية المختلفة بعنوان "علوم الأجداد في عقول الاحفاد" بالتعاون مع مركز دراسات التراث العلمي التابع لجامعة القاهرة.

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“البرهان” معرض أثري بمتحف الفن الإسلامي 

ينظم المتحف معرضا أثريا مؤقتا لمدة شهر، يحمل اسم “البرهان”، يعرض فيه مجموعة من القطع الأثرية التي تناولها الباحثين والدارسين علميًا وكان لها نتائج علمية قيمة، بالإضافة إلى عرض مجموعة أثرية من التحف التي تعبر عن إسهامات علمية هامة للمسلمين في العديد من المجالات.

إقامة المعرض الفني “بصمة عالم بعيون فنان”

كما يقيم المتحف معرضا فنيا بعنوان “بصمة عالم بعيون فنان" ويضم مجموعة من لوحات الفن التشكيلي والتي تحكي إسهامات العلماء المسلمين في التطور التكنولوجي الحديث وذلك من وحي التحف بالمتحف.

يأتي هذا في إطار احتفالات وزارة السياحة والآثار وقطاع المتاحف باليوم العالمي للمتاحف، والذي يتم الاحتفال به في الثامن عشر من مايو من كل عام، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "متاحف من أجل التعليم والبحث العلمي"، للتأكيد على دور المتاحف وأهميتها في التنمية المستدامة ودورها في التوعية والتثقيف والحفاظ على التراث المادي.

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