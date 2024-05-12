الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

"أبوسيف": الاحتلال الإسرائيلى حاول طمس أى أثر للثقافة والمرويات الفلسطينية

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

استنكر الدكتور عاطف أبوسيف، وزير الثقافة  السابق في الحكومة الفلسطينية، تعريف كلمة "فلسطين" في القواميس الغربية.

وأضاف أبوسيف: كلمة فلسطين، في القاموس الألماني والإنجليزي، تعني بأنهم أشخاص همجية لا تقدر الثقافة.

كما استنكر أبوسيف من أن قاموس أكسفورد، يعرف كلمة "فلسطيني" بالشخص الذي يرفض الفن والجمال، مؤكدا أن "النكبة لم تبدأ في عام ٤٨، وإنما بدأت من قبل.. ومن خلال سرقة الثقافة الفلسطينة وإزالة ٦٠ قرية فلسطينية على الأرض قبل النكبة، في عشرينيات القرن الماضي أي قبل ٣٠ عاما".

بدء فعاليات "البعد الثقافى فى نكبة فلسطين" فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

وتحدث عن الحياة والفن في فلسطين قبل النكبة، مشيرا أنه كانت هناك نكبة ثقافية فعلية قبل ٤٨، موضحا: فلسطين قبل النكبة، لم تكن أرضا بورا وإنما كانت كلها حياة وفنون وأعمال حرفية.

وأضاف: مدن فلسطين الكبري كانت معاقل ثقافية حيث مسارح يافا والقدس، وكانت توجد الأندية، ومعارض الكتاب، ودور النشر والتوزيع، كلها كانت علامات نجاح لحركة الثقافة الفلسطينة، أيضًا وجود التنوع الديني في الأماكن الدينية والمدن التاريخية، وظهور مراكز حضارية كثيرة قبل النكبة.

ولفت أبوسيف، إلى أن السياحة الدينية في الأماكن المقدسة، ساعدت على تطور التصوير، وقد صور فيها فيلم للأخوين لوميير.
وأشار أبوسيف إلى أنه في وقت معين في فلسطين، كان هناك ١٩ من دور السينما في يافا، أشهرها سينما الحمرا، مؤكدا: الثقافة الفلسطينية جمعت ما بين التطور والتراث التقليدي، ولكن الاحتلال الإسرائيلي طمس أي أثر للثقافة والمرويات الفلسطينية، حيث أرادت إسرائيل نفي الفلسطينيين خارج المكان والزمان.

الدكتور عاطف أبو سيف فلسطين الحكومة الفلسطينية عاطف أبوسيف قاموس أكسفورد فلسطيني أبو سيف

الأكثر قراءة

سيف الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية

وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة

مصر تعلن اعتزامها التدخل دعمًا لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أخوه قتله بـ3 طعنات.. الأمن يحل لغز جثة شاب أبو النمرس والنيابة تطلب التحريات

لجنة الانضباط تكشف رد الفيفا بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

«ثقيف» تتفاوض على «الطاغية»

عبد الرحيم طايع

أحذركم الشِّقَاقِ

ماجد حبته

يوم الـ«IFC» فى مصر

حسين دعسة

الثقافة الأردنية تدشن مكتبة "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا" الثقافى

محمد الفايدي

العبء القيادى

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

صور

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

مصطفى كامل يحتفل بزفاف ابنته بحضور نجوم الفن

«الدستور» فى مغارة أبى سرجة: هنا عاش السيد المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب