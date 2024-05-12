الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

إحياءً لذكرى نكبة عام 1948

بدء فعاليات "البعد الثقافى فى نكبة فلسطين" فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

بدأت منذ قليل فاعليات ندوة "البعد الثقافي في نكبة فلسطين" إحياءً لذكرى نكبة عام 1948، وبينما يواجه الشعب الفلسطيني في وقتنا الحالي نكبة جديدة في غزة، يستضيف مشروع «حلول للسياسات البديلة» بالجامعة الأمريكية في القاهرة د. عاطف أبوسيف وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية من أبريل 2019 حتى إبريل 2024 في ندوة بعنوان "البعد الثقافي في نكبة فلسطين".

تدير اللقاء الدكتورة رباب المهدي، أستاذة العلوم السياسية المشاركة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومديرة مشروع حلول للسياسات البديلة.

للنكبة مكون ثقافي ومعرفي كشفت عنه طبيعة الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في حربه ضد غزة كما جرائم العصابات الصهيونية خلال النكبة، فاستهداف القطاع الثقافي والتراث المادي في قطاع غزة ليس "أضرارًا جانبية" بل سمة أساسية من سمات المشروع الصهيوني.

يتناول هذا اللقاء المكون الثقافي للنكبة الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى الآن، كما يقدم فهمًا للصراع على السرديات والتدمير المنهجي للثقافة والمعرفة الفلسطينية من قبل الاحتلال قبل وأثناء الحرب الحالية.

عن الدكتور عاطف أبوسيف

هو وزير الثقافة في الحكومة الفلسطينية من أبريل 2019 حتى إبريل 2024، والكاتب الذي نشرت له عشر روايات آخرها "ممرات هشة". ترشحت روايته "حياة معلقة" للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2015 وروايته "الحاجة كريستينا" للقائمة الطويلة من ذات الجائزة عام 2016، كما فازت روايته "قارب من يافا" بجائزة كتارا في عام 2018. إلى جانب ذلك صدر له ثلاث مجموعات قصصية، كما كتب للمسرح 5 مسرحيات مثلت على الخشبة في غزة.

ولد في عام 1973 في مخيم جباليا لعائلة تهّجرت خلال النكبة من مدينة يافا. درّس العلوم السياسية في الجامعات الفلسطينية في غزة. له مجموعة من الكتب منها "المجتمع المدني والدولة: قراءة تأصيلية مع إحالة للواقع الفلسطيني"، "علاقات إسرائيل الدولية"، "الشراكة الناعمة: الإتحاد الأوروبي وإسرائيل"، و"أوروبا والبحث عن دور". 

رأس تحرير مجلة "سياسات" الصادرة عن معهد السياسات العامة، الذي ساهم في تأسيسه، من الفترة 2007-2019.

أمضى الأشهر الثلاثة الأولى من الحرب الجارية في غزة، حيث كان يواظب على كتابة يومياته باللغتين العربية والإنجليزية  في صحيفة الأيام الفلسطينية، للعربي الجديد، ونيويورك تايمز، والجارديان، والواشنطن بوست، والليموند، ودير شبيغل، وكوريرا ديلا سيرا، وذا نيشن وغيرها. 

صدرت اليوميات في كتاب بالعربية بعنوان "وقت مستقطع للنجاة" وبالإنجليزية بعنوان "Don’t Look Left: A Genocide Diary" وقدم له الصحفي كريس هيدجز وتمت ترجمته إلى 11 لغة وتبرع عاطف بريع الكتاب لصالح الجمعيات العاملة في حقل الإغاثة في قطاع غزة، كما صدر له قبل ذلك يومياته خلال حرب 2014 بعنوان "The Drone Eats with Me" التي قدم لها ناعوم تشومسكي.

البعد الثقافي في نكبة فلسطين فلسطين الدكتورة رباب المهدي عاطف أبو سيف صحيفة الأيام ناعوم تشومسكي

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