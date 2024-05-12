الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل وزيرة خارجية سلوفينيا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

 

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط السيدة "تانيا فايون"، وزيرة خارجية سلوفينيا، والسفير ساشو بودلسنيك سفير دولة سلوفينيا بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك على هامش زيارتها الرسمية الحالية إلى مصر.

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، والأستاذة فيروز فكري، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، حيث رحبا بهم وقدما لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف، وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي.

وقد حرص الدكتور أحمد غنيم على إهداء وزيرة الخارجية السلوڤينية هدية تذكارية عبارة عن كتالوج المومياوات الملكية والتي تعتبر أيقونة معروضات المتحف.

وقام الدكتور سيد أبو الفضل، المشرف على قاعات المتحف باصطحاب الوزيرة والوفد المرافق لها في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري، كما قدم لهم شرحًا وافيًا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعربت وزيرة خارجية سلوفينيا عن إعجابها الشديد بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة، التي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز، خاصة قاعة المومياوات.
كما حرصت على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف، أعربت خلالها عن امتنانها لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهارها بالحضارة المصرية العريقة.

يشار إلى أن الثامن عشر من شهر مايو الجاري يوافق اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال دولي يقوم بتنظيمه المجلس الدولي للمتاحف ICOM منذ عام ١٩٧٧، وكان الهدف من الاحتفال به، إقامة حدث سنوي لزيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة عن طريق إطلاق العديد من الفعاليات والندوات التي تُبرز دور المتاحف في المجتمع.

المتحف القومي للحضارة المصري وزيرة خارجية سلوفينيا وزيرة الخارجية السلوڤينية المومياوات الملكية اليوم العالمي للمتاحف مصر الحضارية

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