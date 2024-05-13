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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تصريحات جديدة من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

تستعد لجان النظام والمراقبة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطباعة بطاقات أرقام جلوس، طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لدخول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2023/2024.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إنه ستتم إتاحة الحصول على بطاقات أرقام الجلوس، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، كما يتم إرسالها إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على الطلاب خلال أيام. 

وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد اللجان وتوزيع الطلاب عليها، وفقا للشعب الأدبية والعلمية "رياضة وعلوم"، واللغة الأجنبية الثانية. 

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جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

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استعد| جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.

الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2023 2024 بطاقات أرقام جلوس وزارة التربية والتعليم لجان النظام والمراقبة شعبة الأدبية المواد غير المضافة للمجموع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

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