تصريحات جديدة من "التعليم" بشأن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

تستعد لجان النظام والمراقبة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لطباعة بطاقات أرقام جلوس، طلاب الثانوية العامة، استعدادًا لدخول امتحانات نهاية العام الدارسي الحالي 2023/2024.

وقالت مصادر بوزارة التربية والتعليم إنه ستتم إتاحة الحصول على بطاقات أرقام الجلوس، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، كما يتم إرسالها إلى المدارس الثانوية لتوزيعها على الطلاب خلال أيام.

وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد اللجان وتوزيع الطلاب عليها، وفقا للشعب الأدبية والعلمية "رياضة وعلوم"، واللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع يوم 10 يونيو المقبل ثم يحصل الطلاب على إجازة بسبب عيد الأضحى من يوم 13 يونيو حتى 21 من نفس الشهر، على أن تنطلق امتحانات المواد الدراسية الأساسية 22 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

ويؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمي رياضة.