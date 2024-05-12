الأحد 12 مايو 2024
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مصر

وزير التعليم يتابع امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية بالجيزة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 بمدرسة هضبة الأهرام الرسمية المميزة للغات التابعة لإدارة الهرم التعليمية "فترة ثانية"؛ وذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ التعليمات والإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

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جاء ذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وتفقد الوزير لجان امتحان الصف السادس الابتدائي أثناء امتحان مادة المهارات المهنية، كما تفقد لجان امتحانات الصف الثانى الإعدادى أثناء تأدية الطلاب مادة الجبر والإحصاء.

واطمأن الوزير من الطلاب على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة، وعدم مواجهتهم أى مشكلات أثناء تأدية الامتحان.

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وأكد الوزير حرص الوزارة على انضباط سير العملية التعليمية، مضيفا أن الهدف الأساسى هو تحقيق صالح الطلاب، كما أكد على أن كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بالنسبة لسير الامتحانات تركز على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

والجدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات صفوف النقل بالمدرسة "فترة ثانية" يبلغ 554 طالبا وطالبة بمرحلتى الابتدائية والإعدادية بصفوف النقل.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني الدكتور رضا حجازي مدرسة هضبة الأهرام الرسمية المميزة للغات امتحان الصف السادس الابتدائي المهارات المهنية مادة الجبر والإحصاء

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