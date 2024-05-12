تداول صور امتحان "الإنجليزي" للثاني الإعدادي بالجيزة عبر التليجرام

تداولت جروبات الغش الإلكتروني، مثل "شاومينج"، عبر تطبيق التليجرام، صورًا لامتحان مادة اللغة الإنجليزية، التي يؤديها طلاب الصف الثاني الإعدادي بمحافظة الجيزة، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي 2023/ 2024.

التأكد من صحة الصور المتداولة



وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية بالجيزة، تتأكد من صحة صور الامتحان المتداول، للتأكد من أنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليًا داخل اللجان الامتحانية.

وشدد المصدر، على أنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة سيتم الوصول للطالب أو المراقب المتسبب في تداولها، وتحويله للشئون القانونية لتطبيق القانون عليه.

جدول الامتحانات

واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالى:

- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024

-طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الاثنين 13 مايو.

-طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.