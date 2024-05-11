السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إلغاء امتحانات العام كاملا لأربعة طلاب بالأول الثانوى وحرمان معلم من المشاركة في الجيزة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة،  إلغاء الامتحان للعام كاملا واعتباره عام رسوب لهم وعدم دخولهم الدور الثانى وذلك لكل من الطلاب (ف. م. س)  و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

وذلك تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات.

تعليمات وزير التربية والتعليم 

بناءا على بتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومن خلال المتابعة المستمرة لامتحانات النقل من  مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك تنفيذًا لتعليمات أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، لرصد أي سلبيات تعوق سير العملية الامتحانية.

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وهم الطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار ( أحمد لطفى السيد ) سابقا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة امبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية.

وذلك لضبطهم بحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

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وكذلك حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم بمدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام

واهابت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث أنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

وكان قد أدى اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتى العلوم والمهارات المهنية، وطلاب الصف الأول الاعدادى امتحان مادتي اللغة الاجنبية والجبر والإحصاء 
وطلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة، وبلغت نسبة الدخول على المنصة الالكترونية اليوم 99٪ للصف الأول الثانوي.

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسوب مدرسة رفاعة الطهطاوي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أحمد راشد محافظ الجيزة

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