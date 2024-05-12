الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تحذير هام من "التعليم" لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

طلاب صفوف النقل والشهادة
طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب سنوات النقل والشهادة الإعدادية في جميع محافظات الجمهورية من عدم اصطحاب الهاتف المحمول والسماعات والساعات الإلكترونية أو أى وسيلة من وسائل الغش نهائيًا للطلاب والملاحظين.


أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا يُعد جريمة تؤدي إلى إحالة الطالب للتحقيق، وتحريز الجهاز المستعمل فى الغش وإلغاء الامتحان للطالب. 

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالقاهرة.. وجدول الامتحانات

تنبيهات للطلاب 


ونبهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب بضرورة الإجابات بالقلم الجاف الأزرق فقط والقلم الرصاص خاص بالرسومات والرسم البياني فقط مع عدم استعمال المزيل أو الأقلام الملونة، مع عدم كتابة أي معلومات تخص الطالب داخل كراسة الإجابة أو الاستهزاء بالامتحان أو المصححين كي لا تحول ورقته للجنة خاصة للتصحيح.

 

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

 

واعتمدت المديريات التعليمية جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024، وفقًا للخريطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الحالي 2024، وجاءت كالتالى:


- الامتحانات خلال الفترة من 8 مايو إلى 23 مايو 2024
-طلبة وطالبات الصفين الرابع والخامس الابتدائي وما يعادلهما سيؤدون الامتحانات في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.

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طالع توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024


- طلاب الصف السادس الابتدائي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الإثنين 13 مايو.
-طلاب الصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله، فسيكون موعد امتحاناتهم من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.
- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله ستكون في الفترة من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 14 مايو.

- امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله، فستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو.

-امتحانات النقل للتعليم الفني ستكون من الأربعاء 8 مايو حتى الثلاثاء 21 مايو، وللتعليم الثانوي العام من الأحد 12 مايو إلى الخميس 23 مايو.

-امتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من يوم الخميس 16 مايو إلى الأربعاء 22 مايو.

طلاب سنوات النقل الشهادة الاعدادية وزارة التربية والتعليم الملاحظين المصححين امتحانات الفصل الدراسي الثاني المديريات التعليمية

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