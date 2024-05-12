إخماد حريق شب داخل مطعم بالتجمع الأول

الأحد 12/مايو/2024 - 09:02 م 5/12/2024 9:02:33 PM

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق شب داخل مطعم أثناء تفكيكه بمنطقة التجمع الأول.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مطعم بمنطقة التجمع الأول.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة مدعومة بـ3 سيارات إطفاء وتبين نشوب حريق في مدخنة مطعم أثناء قيام عمال بتفكيكه.

تمت محاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.