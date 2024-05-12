السيطرة على حريق فى عشش سوق السد العالى بمنطقة البساتين

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم، من السيطرة على حريق، هائل بعشش سوق السد العالي بمنطقة البساتين.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق



كانت البداية عندما تلقى رجال الحماية المدنية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باشتعال حريق هائل داخل سوق السد العالي بدائرة قسم شرطه البساتين، وعلى الفور تحرك رجال قسم شرطة البساتين.

وتم الدفع بــ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران قبل امتدادها بالعشش والمحلات المجاورة داخل السوق، وتمت عملية السيطرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.