أيمن سلامة: مصر تستهدف دعم الشعب الفلسطيني وتأكيد حمايته من التدخل في الدعوى ضد إسرائيل

عقب الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، على إعلان الدولة المصرية في بيان صادر عن وزارة الخارجية اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وقال سلامة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المرفق بميثاق منظمة الأمم المتحدة يحدد كيفية تدخل الدول في دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية، مضيفا: “المصطلح القضائي المستخدم لدى محكمة العدل الدولية هو التدخل في الدعوة وليس الانضمام لها”.

وأضاف: “هناك اعتبارات وأركان قانونية مسبقة لكيفية تدخل الدولة مثل جمهورية مصر العربية في دعوة قائمة مرفوعة أمام المحكمة مثل دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وأصدرت المحكمة قرارها القضائي الأولي بتاريخ 28 يناير 2024، كما أصدرت المحكمة أيضا في ذات الجلسة 6 أوامر بتدابير تحفظية ضد إسرائيل لم تنفذ منها إسرائيل أمرا واحدا”.

ولفت: "يجب أن يتم التدخل من جانب دولة المتدخلة كما في حال مصر في أقرب وقت ممكن، وذلك لمصلحة العدالة في ان تنجز العدالة بوقت منظم وسريع ودون بطء في القضية".

وأكمل: "أيضا يجب على الدولة المتدخلة أن توضح بحيثيات قانونية دقيقة مدى مصلحتها القانونية في أن تتدخل وأن تلبي المحكمة طلبها بالتدخل وتوضح للمحكمة هدفها المحدد من ذلك التدخل".

وأكد أن التدخل المصري في دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية يدحض الفريات والأباطيل التي تتهم مصر بعدم مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

واختتم: "الهدف الأسمى لجمهورية مصر العربية من هذه الدعوى هو دعم الشعب الفلسطيني وتأكيد حمايته من ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بواسطة دولة الاحتلال الإسرائيلي".