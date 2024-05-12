الأحد 12 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مراسل "إكسترا نيوز": 63 شهيدا ومئات المصابين والمفقودين إثر قصف الاحتلال للمربعات السكنية

مراسل إكسترا نيوز
مراسل إكسترا نيوز

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن الأوضاع في رفح الفلسطينية وخصوصًا المناطق الشرقية سيئة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

 

ونوه، إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية بأكملها، الأمر الذي خلف أكثر من 63 شهيدا، بالإضافة إلى مئات المصابين والمفقودين.

وأشار إلى أنه بعد سيطرت إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لم تدخل أي سيارة للقطاع سواء للوقود او الغذاء، وهذا يساهم في تفاقم الوضع الإنساني داخل القطاع المنكوب.

 شاحنات المساعدات الإنسانية تتكدس أمام معبر رفح في انتظار الدخول للقطاع

وأضاف، أن شاحنات المساعدات الإنسانية تتكدس أمام معبر رفح، في انتظار الدخول للقطاع، مؤكدًا أن التقارير الأممية تشير إلى أن المجاعة وانتشار الأوبئة أصبح أمرا قريبا للشعب الفلسطيني. 

مراسل اكسترا نيوز اكسترا نيوز الإحتلال الإسرائيلي طيران الاحتلال رفح الفلسطينية

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: إصابتان بعد قصف مدفعية الاحتلال حى الجنينة شرق رفح الفلسطينية

رئيس القطاع الدينى بـ"الأوقاف": الرئيس السيسى راعى تطوير مساجد آل البيت (فيديو)

وزيرة خارجية سلوفينيا: إسرائيل تنتهك القانون الدولى.. وشعرت بالصدمة بسبب غلق معبر رفح

وزيرة خارجية سلوفينيا: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ونشيد بجهود مصر فى دعم القضية

وزيرة خارجية سلوفينيا: استخدام إسرائيل سلاح التجويع فى الحرب على قطاع غزة أمر مفجع

مراسل القاهرة الإخبارية يكشف حقيقة منظومة اعتراض الصواريخ الإسرائيلية

القاهرة الإخبارية: المحتجون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو فى مدينة "قيسارية" ويطالبون باستقالته

مراسل القاهرة الإخبارية: الاحتلال يوزع منشورات الإخلاء على سكان أحياء غرب رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

"سعاد" فى محكمة الأسرة: "جوزى عايزنى أبيع كليتى علشان يتجوز ويشترى توك توك"

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

تحسين خدمات النقل العام بالقاهرة.. موعد بدء التشغيل التجريبى لـ5 محطات مترو جديدة

بعد تسبب "كلبهما" فى وفاة مدير بنك.. أميرة شنب تدعم زوجها فى المحكمة (صور)

مصدر رفيع: الرئيس السيسى وجّه بتكثيف الإجراءات للحيلولة دون المزيد من التصعيد بغزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

مصر المحروسة

لواء.حمدى البطران

أعراض مؤقتة

علي سعدة

رفقا بالكبار

محمد رفعت

الحق الفلسطينى والدعم المصرى

د.أحمد الخميسى

المزاعم والأباطيل فى وجود إسرائيل

ماجد حبته

فرْم ميثاق الأمم المتحدة!

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صور

مسجد السيدة زينب بعد الافتتاح الرسمى

صناعة الفخار

مباراة الأهلي وبلدية المحلة في دوري نايل

محطة تل أبيب

المزيد

هل عرضت واشنطن تقديم معلومات استخباراتية لإسرائيل لتجنب عملية كبيرة فى رفح؟

الخلافات تشعل الحكومة الإسرائيلية.. خناقة بين نتنياهو وجالانت واستقالة فى مجلس الأمن القومى

إسرائيل فى عزلة دولية غير مسبوقة بسبب رفح.. وبايدن يواجه موجات الغضب