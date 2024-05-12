مراسل "إكسترا نيوز": 63 شهيدا ومئات المصابين والمفقودين إثر قصف الاحتلال للمربعات السكنية

قال عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، إن الأوضاع في رفح الفلسطينية وخصوصًا المناطق الشرقية سيئة بسبب القصف الإسرائيلي العنيف.

ونوه، إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية بأكملها، الأمر الذي خلف أكثر من 63 شهيدا، بالإضافة إلى مئات المصابين والمفقودين.

وأشار إلى أنه بعد سيطرت إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لم تدخل أي سيارة للقطاع سواء للوقود او الغذاء، وهذا يساهم في تفاقم الوضع الإنساني داخل القطاع المنكوب.

شاحنات المساعدات الإنسانية تتكدس أمام معبر رفح في انتظار الدخول للقطاع

وأضاف، أن شاحنات المساعدات الإنسانية تتكدس أمام معبر رفح، في انتظار الدخول للقطاع، مؤكدًا أن التقارير الأممية تشير إلى أن المجاعة وانتشار الأوبئة أصبح أمرا قريبا للشعب الفلسطيني.