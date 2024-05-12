بسبب تحديد الأسعار.. كبار سماسرة الدواجن البيضاء يواجهون اتهامات جنائية

أصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد سبعة من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء، وذلك لقيامهم بتحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي بشكل غير قانوني، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

ووفقًا للجهاز، فقد كشفت التحقيقات عن قيام السماسرة السبعة بالاتفاق فيما بينهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من المزارع إلى تجار الجملة، وذلك من خلال التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإنشاء ما يعرف باسم "بورصات الدواجن غير الرسمية". وقد أدى هذا الاتفاق إلى توحيد الأسعار في السوق ومنع المربين والتجار من الحصول على أسعار تنافسية، مما انعكس سلبًا على المستهلكين.

وأوضح الجهاز أن هذا النوع من الاتفاقات الأفقية يُعد من أكثر الممارسات الاحتكارية ضررًا بالأسواق، حيث أنه يُعيق آليات العرض والطلب ويُحرم المستهلكين من الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.

وأهاب جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بأي شخص لديه معلومات عن مثل هذه الممارسات الضارة بالتبليغ عنها، وذلك للاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.