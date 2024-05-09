خطوة جديدة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية

وقعت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري بروتوكول تعاون يستهدف الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية؛ وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات لتوسيع الفرص التصديرية ووضع المنشآت الصناعية المصرية على خريطة المنافسة العالمية.

وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، وذلك بحضور محمد أحمد رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد فهمي مدير إدارة قطاع الأعمال، والوزير مفوض تجاري باسم فاروق مدير إدارة المعلومات وخدمات التصدير، والمستشار تجاري شريف عرفان مدير التطوير والاتصال المؤسسي.

وقال المهندس عصام النجار إن البروتوكول يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بأهمية تفعيل التعاون والتكامل بين أذرع الوزارة المختلفة لتحقيق خطة الدولة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة، وكذا دعم استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتنمية وتشجيع الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

ولفت إلى أن التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التمثيل التجاري يسهم في الترويج للصادرات المصرية في الخارج من خلال تبادل المعلومات والخبرات المختلفة بين الجهتين، حيث تمتلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات البنية التحتية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة منها مستودع البيانات الإلكتروني للتجارة الخارجية ومركز معلومات التجارة الخارجية، ما يمكنها من توفير بيانات التجارة الخارجية فيما يخص السلع المصدرة والمستوردة من حيث النوع والكمية والقيمة الإجمالية والدول المستوردة منها والمصدرة إليها، ما يسهم في زيادة الفرص التصديرية وتنمية القدرة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأشاد "النجار" بالدور البارز الذي يلعبه التمثيل التجاري المصري في زيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات الإنتاجية المختلفة في الدولة من خلال منظومة عمل متطورة ومنتشرة في العديد من دول العالم.

وأشار إلى أن هذا التعاون بين الجهتين يعكس تعاون وتكامل مؤسسات الدولة لتقديم أفضل الخدمات للمصدرين، كما يسهم في استغلال الإمكانات المتاحة في الجهتين بشكل أفضل، بما يحقق التعاون الفعال في سبيل تسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

ومن جهته؛ أشار الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري إلى أن هذا البروتوكول يأتي في إطار جهود إنشاء آلية مؤسسية للتعاون بين التمثيل التجاري المصري والرقابة على الصادرات والواردات، تهدف إلى تسهيل تبادل المعلومات والإحصاءات، ما يوفر رؤية مستمرة وتحليلية لأداء التجارة الخارجية للدولة، ويسهم في زيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الدولية ذات الأولوية، وتعزيز القدرة على متابعة أداء الاقتصاد المصري من خلال الإحصاءات وتحليلات الأسواق الخارجية.