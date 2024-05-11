السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز

عالم

بريطانيا تعلق على مقتل محتجز يحمل جنسيتها فى غارة جوية إسرائيلية

وزارة الخارجية البريطانية
وزارة الخارجية البريطانية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم السبت، عن استيائها وقلقها إثر مقتل أحد المحتجزين الإسرائيليين، الذي يحمل جنسيتها في غارة جوية إسرائيلية. جاء هذا التعليق بعد نشر كتائب القسام الفيديو الذي يظهر لحظات قبل وأثناء وفاة الأسير المذكور.

فيما أكدت الخارجية البريطانية على رغبتها في الحصول على المزيد من المعلومات حول الواقعة، مشيرة إلى أنها تتواصل مع الشركاء في المنطقة لتأمين إطلاق سراح جميع المحتجزين، بمن في ذلك المواطنون البريطانيون، معبرة عن تضامنها مع عائلة الأسير في هذا الظرف الصعب.

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