السبت 11 مايو 2024
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عالم

المقررة الأممية لحقوق الإنسان فى فلسطين: لا يوجد مكان آمن فى غزة

جريدة الدستور

أبدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان في فلسطين، اليوم السبت، قلقها العميق  حيال الوضع الإنساني في قطاع غزة، مؤكدةً أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع وأنها تأسف لعدم محاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها.

كما أشارت المقررة إلى استمرار "إسرائيل" في انتهاكاتها للقانون الدولي وحصولها على حصانة من بعض الدول الكبرى.

وفي إطار الإدانة الدولية، أعربت ألبانيز، عن تأييدها لجنوب إفريقيا في إدانة "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وفيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، أشارت المقررة إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم في قطاع غزة مفزعة وتتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

هذه التصريحات تأتي في سياق تصاعد الضغوط الدولية على "إسرائيل" بسبب تصاعد العنف والانتهاكات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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