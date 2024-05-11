تأجيل محاكمة لص الهواتف المحمولة فى الموسكى لـ18 مايو

أجلت محكمة جنح الموسكي، محاكمة المتهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة، إلى جلسة 18 مايو المقبل؛ للمرافعة.

تأجيل محاكمة لص الهواتف المحمولة في الموسكي لـ18 مايو

كانت أمرت نيابة الموسكي الجزئية، بإحالة متهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة إلى محكمة الجنح.



كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تمكنت من ضبط مالك فاترينة صيانة هواتف؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب المغافلة بمنطقة الموسكي.



اعترف المتهم بارتكاب 6 وقائع سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابات المختصة للتحقيق، والتي قررت السابق.