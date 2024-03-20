الأربعاء 20 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عصابة نسائية لسرقة المواطنين فى الموسكى

حبس عصابة
حبس عصابة

أمرت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس سيدتين 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتبين أن المتهمتين لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفتا بارتكاب وقائع سرقة سابقة بأسلوب النشل، لافتين إلى أنهما يسرقان السيدات كبار السن والأطفال لسهولة تنفيذ الجريمة، وضبط بحوزتهما 3 حافظة نقود خاصة بثلاث سيدات، ومبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهما الإجرامي، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

منطقة الموسكى سرقة المواطنين تشكيل عصابي أسلوب النشل

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