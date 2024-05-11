السبت 11 مايو 2024
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اقتصاد

محمود عصمت: تطوير مصنع مصر للألومنيوم الحالي وإنشاء خط جديد لزيادة الطاقة الإنتاجية

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

تابع الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال الموقف الحالي لمشروعات شركة مصر للألومنيوم  ومنها تطوير المصهر القائم وإطالة عمر المصنع ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع بمقدار 200 ألف طن لتوفير الاحتياجات المحلية، بالإضافة إلى مشروع إنشاء مصفاة الألومنيوم بطاقة 2 مليون طن سنويا في إطار العمل على توفير مستلزمات الإنتاج محليا والتصدير، ومشروع إنشاء مصنع الرقائق "الفويل" بطاقة 50 ألف طن سنويا، وكذلك مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية لإمداد الشركة بالكهرباء بقدرة 1 جيجاوات/ساعة في إطار التحول لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، ومشروع إنشاء خط إنتاج أقراص العبوات الدوائية لتلبية احتياجات الشركات العاملة في مجال صناعة الدواء بالسوق المحلي والخارجي، وكذلك مشروع ماكينة السلك التى ستساعد في تغطية احتياجات السوق المحلي من منتج السلك وفتح أسواق خارجية جديدة.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن ما حدث في شركة مصر للألومنيوم قصة نجاح وتحدٍ حقيقية يجب البناء عليها لتحقيق الأهداف التنموية الخاصة باستراتيجية العمل في إطار دعم الدولة الدائم والمستمر للصناعة وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للقطاع الخاص وتطبيق معايير التصنيع العالمية وتلبية اشتراطات المنظمات الدولية، مشيرًا إلى حصول الشركة على شهادة "EN ISO:14001" أحد المتطلبات للحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم، وهي معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة واستمرار تسجيل العلامة التجارية للشركة ببورصة لندن للمعادن، وتحقيق التوافق في الوصول لحساب البصمة الكربونية لمنتجاتها المتنوعة باعتبارها خطوة مهمة نحو تلبية اشتراطات الاتحاد الأوروبي لضمان سلاسل التوريد لمنتجات الألومنيوم، وفي هذا السياق تسعى الشركة للوصول لأعلى معدلات الأداء وتحسين بيئة العمل لتقليل نسبة الانبعاثات الكربونية للمنتجات للوصول إلى الحد الأمثل لضمان الاستمرار في التصدير. 

إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام استثمارات شركات قطاع الأعمال استثمارات قطاع الأعمال مصنع مصر للألومنيوم

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