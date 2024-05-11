السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

منتجات الشركة تغزو الأسواق الأوروبية.. طفرة كبيرة فى "مصر للألومنيوم"

مؤمن ياسين
مؤمن ياسين

كشف المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم -إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عن تفاصيل خطة تطوير المصانع للوصول إلى الطاقة القصوى للإنتاج.

إدخال منتجات جديدة

قال "ياسين"، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إنه تم تأهيل خلايا المصنع القديم، ما أسهم في زيادة الإنتاج والوصول إلى الطاقة القصوى به، وتبلغ نحو 320 ألف طن في السنة، موضحًا أن الشركة حصلت على شهادة الموصفات الدولية التي تمكنها من تصدير 60% من إنتاجها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى أن الشركة تدرس التوسع في منتجات جديدة، مثل جنوط السيارات ومنتجات العبوات الدوائية والأسلاك الكهربائية، لافتًا إلى أن مصر للألومنيوم تسام في زايدة الصادرات، حيث تمثل صادرات الألومنيوم قيمة كبيرة.

وأوضح أنه يتم ضخ نحو 40% من الإنتاج للسوق المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر التكلفة أسهم في زيادة أسعار الألومنيوم، وأن الشركة لها علامة تجارية مهمة في بورصة لندن، ما أسهم في تسوق منتجاتها في الخارج.

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