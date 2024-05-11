التعليم: نتابع سير العملية الامتحانية في جميع المديريات.. ولا مشاكل

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن سير العملية الامتحانية يتم بطريقة جيدة في المدارس على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدة أنه لا مشاكل.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لموقع الدستور، أن غرفة العمليات تتابع الامتحانات وتعمل على حل أي مشكلة تواجه أي لجنة، كما أعطت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توجيهات بالعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي طالب قام بعملية غش.

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إلغاء الامتحانات لـ4 طلاب

وكانت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، أعلنت أنه تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وقانون 205 لسنة 2020، المنظمة لأعمال الامتحانات وبتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومن خلال المتابعة المستمرة لامتحانات النقل من مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية، فقد جرى إلغاء الامتحان للعام كاملا واعتباره عام رسوب لهم وعدم دخولهم الدور الثاني وذلك لكل من الطلاب (ف. م. س) و(م.ت.م)، بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي التابعة لإدارة بولاق الدكرور التعليمية.

والطالب (م.ھ.م) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار (أحمد لطفى السيد) سابقا التابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

والطالب (س.أ.ع) بالصف الأول الثانوي بلجنة مدرسة امبابة الثانوية العسكرية، التابعة لإدارة شمال الجيزة التعليمية، وذلك لضبطهم بحيازة التليفون المحمول ومحاولة الغش، وإخلالهم بالقواعد والقرارات الوزارية الملزمة لأعمال الامتحانات.

كما جرى حرمان المعلم ( م.ح.م ) المعلم بمدرسة الشهيد أحمد خالد الحجار من أعمال الامتحانات بجانب توقيع الجزاء عليه مدة 7 أيام.

وقالت المديرية فى بيان لها، إن مديرية التربية والتعليم بالجيزة تهيب بالمعلمين وأبنائنا الطلاب الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الملزمة، وعدم حيازة تليفون محمول داخل اللجان حيث إنه لا تهاون مع المقصرين، لاعتبار الامتحانات أمن قومي وواجب وطني.

وأدى اليوم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية، وطلاب الصف الأول الإعدادى امتحان مادتي اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادتى الفيزياء والفلسفة.