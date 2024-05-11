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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"طاقة النواب": عضوية فلسطين بالأمم المتحدة خطوة لتعزيز العدالة وتحقيق السلام بالمنطقة

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد النائب خالد عبدالمولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصويت 143 دولة لصالح فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وقال أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له، إن قرار حصول فلسطين على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة وتحقيق السلام في المنطقة.

خطوة حقيقية وجادة

وأوضح النائب خالد عبدالمولي أن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة خطوة حقيقية وجادة في سبيل الاعتراف بحق الأشقاء الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة، ومواجهة العدوان الغاشم من قِبَل جيش الاحتلال والممارسات الإجرامية وحرب الإبادة التي يشنها بحق الفلسطينيين العزل والعالم كله يرى ويشاهد هذه الحرب الغاشمة، معتبرًا أن هذا القرار بمثابة خطوة جادة نحو حل القضية.

وأكد أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحشد الجهود الدولية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، واستمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء.

وأشار النائب خالد عبدالمولي إلى أن هذه الخطوة ستعمل على سرعة التحرك الدولي بإلزام دولة الاحتلال بالجلوس على طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة لمنع تصفية القضية، وأن الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من قِبَل الجانب الإسرائيلي.

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