حزب "العدل": الصعيد شهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال أحمد بدرة مساعد رئيس حزب "العدل" لتنمية الصعيد، إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماما كبيرا نحو تنمية الصعيد في كافة المستويات والمجالات والخدمات المقدمة للمواطنين، بعد معاناة من الإهمال والتهميش لعقود طويلة، وهذا واضح في مختلف سياسات وبرامج الدولة المقدمة للصعيد.

الدولة مهتمة بالارتقاء بحياة الإنسان

وأضاف "بدرة" أن الدولة مهتمة بالارتقاء بحياة الإنسان ووضع الصعيد على خارطة التنمية الشاملة، موضحا أن خطة التنمية الشاملة والمستدامة 2030 والتي شرعت الدولة في تحقيقها انعكست نتائجها على أرض الواقع بمختلف المحافظات، وساهمت بقوة في مواجهة الهجرة الداخلية في ظل الكثافة السكانية ومحدودية الموارد لبعض المحافظات، وخصوصا في الصعيد.

مبادرة حياة كريمة في صعيد مصر

وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لتنمية الصعيد، أن مبادرة حياة كريمة في صعيد مصر ساهمت بشكل كبير في تغيير الواقع في كل القطاعات المختلفة، بداية من قطاع التعليم والصحة وقطاعات الري والصرف ومياه الشرب والطرق والكباري والكهرباء والطاقة وغيرها من المشروعات، مؤكدا أن استراتيجية الرئيس السيسي لتنمية الصعيد وحياة كريمة أنهت حقبة تاريخية من الإهمال والتهميش، وأن خطط الرئيس التنموية في محافظات صعيد مصر أعادت الحياة ورسمت لوحة فنية رائعة عنوانها الأمل، ومواطني الصعيد يعيشون حاليا أزهى العصور لما تحقق من شرايين الخير التي طالت الحجر والبشر.

محافظات الصعيد

وأكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لتنمية الصعيد، أن محافظات الصعيد عانت على مدار العصور السابقة، وخلال السنوات الأخيرة وبتوجيهات القيادة السياسية هناك اهتمام غير مسبوق بمحافظات الجنوب