الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة توافق على تعديل اتفاق تمويل برنامج "تنمية الصعيد" مع البنك الدولي لإعادة الإعمار

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر"، المُوقع بين الحكومة، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 500 مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال 31 أكتوبر 2024.

ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت 98% حتى ديسمبر 2023، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذبًا وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

ويتكون "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" من 7 مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلًا عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.

تعميم تجربة البرنامج على المحافظات

txt

بدء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعى بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية

txt

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات مهمة اليوم

وتم تصنيف "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر" ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقًا من تأكيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتيِّ المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة. 

ووافق مجلس الوزراء، بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريرًا، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنويًا، كما يشهد المستشفى إجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنويًا في عدة تخصصات.

مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برنامج التنمية المحلية البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر

مواد متعلقة

مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات مهمة اليوم

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى فى العاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

إلغاء معسكر المنتخب الوطنى بالإمارات

مجلس الوزراء يحدد سعر توريد إردب القمح لموسم 2024/ 2025

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض حق عرب الحلقة الأولى بطولة أحمد العوضي

قرار جديد من "التعليم" بشأن مواعيد امتحانات النقل و"الإعدادية"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرًا أنتونى بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل