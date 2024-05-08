"المصريين الأحرار" بمطروح يطلق مبادرة «المراجعات النهائية» لطلاب الإعدادية

أطلق حزب المصريين الأحرار بمحافظة مطروح مبادرة المراجعات النهائية لطلاب المرحلة الإعدادية، وتعد الأولى من نوعها خدمة للأهالي والطلاب.

جاء ذلك برعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل الأمين العام، وإشراف سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين المحافظة وعلى اللحامي أمين التنظيم، محمد خميس مسئول لجنة التعليم.



وباشرت المبادرة لجنة التعليم بقيادة محمد خميس، بالاتفاق مع عدد من معلمي مطروح المشهود لهم في تقديم كل المواد التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية.

حضرها نحو ٣٠٠ طالب وطالبة، ووفرت الأمانة المواد التدريبية وكافة الاستعدادات والجاهزية مجانًا بهدف تخفيف الأعباء عن أهالي المحافظة وأيضا إيمانا بأهمية مساعدة الشباب في التميز التعليمي.

كما لاقت المبادرة ترحيب وثناء الجميع الأهالي والمعلمين وصولًا بالقيادات التنفيذية للمحافظة وإشادة بدور المصريين الأحرار الفاعل لخدمة المواطنين والمجتمع بصورة عملية.

تفعيل دور الأحزاب فى المشاركة المجتمعية

من جانبه، أكد سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين محافظة مطروح، أن المبادرة تأتي من مسئولية الحزب تجاه الوطن وتنفيذا لخطة الدولة في تفعيل دور الأحزاب في المشاركة المجتمعية حتى تعود بالنفع علي أبنائنا طلاب الشهادة الإعدادية خاصة والتربية والتعليم وهما ركيزة بنيان الدول والمجتمعات.

وأعرب عن شكره وتقديره لجهود كافة التشكيلات الخاصة بالحزب لدورهم في التعاون مع لجنة التعليم لإنجاح هذه المبادرة المتفردة وخروجها في هذه الصورة المشرفة وهو النجاح المشترك لأبناء المصريين الأحرار.

وأوضح محمد خميس مسئول لجنة التعليم والمشرف علي المبادرة، أن المراجعات يوميا لتغطية كافة المواد الدراسية وشارك فيها عشرة معلمين، موجها الشكر لجهود المشاركين في المبادرة وتحقيق الغاية منها.

ووجهت أمانة الحزب بمطروح الشكر للأمانة المركزية وعلى رأسها النائب الدكتور عصام خليل بشأن رؤيته والخطط الاستراتيجية الهادفة والبناءة، وتحية تقدير لكل القيادات التنفيذية التي أشادت بهذه المبادرة، والامتنان لجهود المعلمين المشاركين.

ووعدت أمانة الحزب بمطروح باستكمال المبادرة خدمة للأهالي مع اعتذارها عن عدم استيعاب كافة المتقدمين نظرًا لعدم وجود قاعات تستوعب الأعداد الراغبة في الحضور.