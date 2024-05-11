السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

أحمد بدرة: صندوق النيل للاستثمار الصناعي مبادرة عظيمة تقلل فاتورة الاستيراد

أحمد بدرة
أحمد بدرة

أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد، أن إطلاق صندوق النيل للاستثمار الصناعي، يعد مبادرة عظيمة وهدفها منشود، موجها الشكر للمسئولين عن طرح تلك المبادره (ابدأ) لكونها النواة الحقيقية للمساعدة على تقليل فاتورة الاستيراد.

وأكد بدرة، في تصريحات صحفية، له، اليوم، أهمية زيادة قيمة الدعم المالي وتوجيهه لتمنية قطاع الصعيد في المجال الصناعي، نظرا لفرص التصدير من خلال مساهمة قطاعات الدولة في المجال الاقتصادي من تحديد نوع الصناعات المطلوبه في السوق الخارجي وتطويرها ودعهما للوصول للنتيجة المرجوة من تقليل استيرادها في مدة زمنية قصيرة.

طوق النجاة والطريق السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية

ونوه "بدرة" إلى أهمية الاستثمار في الصناعة الزراعية لأنه مجال مثمر ومربح، خاصة أن قطاع الصعيد متبني فكرة التنمية المستدامة مع زيادة الظهير الصحراوي في منطقة الجنوب، حيث يعد الاهتمام بالصناعة والزراعة عن طريق التنمية المستدامة واستخدام الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي من خلال موارد الدولة من طاقات شبابية وموارد طبيعية، طوق النجاة والطريق السليم للخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي نمر بها في هذا الوقت الصعب.

صندوق النيل للاستثمار الصناعي

وكانت قد أعلنت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" عن إطلاق “صندوق النيل للاستثمار الصناعي”، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية بهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة.

وسيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ7 سنوات على أن تتولى ابدأ إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.

جدير بالذكر أن مبادرة ابدأ منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، قد بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار بما يمثل %28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات، وجاري العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.

 

حزب العدل تنمية الصعيد صندوق النيل المجال الصناعي الصناعة الزراعية التنمية المستدامة

مواد متعلقة

برلمانى: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة تفشل مخططات الاحتلال الإسرائيلى

حزب "العدل": الصعيد شهد طفرة غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

"المصريين الأحرار" بمطروح يطلق مبادرة «المراجعات النهائية» لطلاب الإعدادية

برلمانى: انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطنى بداية مؤسسية حقيقية لكيان تنموى

الأكثر قراءة

موقف كولر من رحيل محمد الشناوى عن الأهلى خلال الميركاتو الصيفى

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

التحريات: سرعة "التريلا" الزائدة وراء الحادث المروع على الطريق الدائرى

أسعار السلع الأساسية فى مصر اليوم 11 مايو 2024.. استقرار فى بعضها

يطلق الأربعاء.. التاكسى الكهربائى "رفاهية لا متناهية" بالعاصمة الإدارية

"كهرباء الدقهلية" تعلن تفاصيل الجدول الجديد لتخفيف الأحمال بأنحاء المحافظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ضآلتنا أمام سطوة التكنولوجيا

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يستعد لشن غارة عسكرية على "جباليا" فى شمال غزة

مسئولان إسرائيليان: السنوار موجود داخل أنفاق خان يونس وليس فى "رفح"

أماكن محدودة.. كيف ستصل المساعدات إلى غزة بعد توقف المعابر؟