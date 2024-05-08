برلماني: انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني بداية مؤسسية حقيقية لكيان تنموي

أشاد النائب محمد الجارحي، الرئيس التنفيذي والأمين العام لمؤسسة الجارحي، عضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف، مباركًا لمصر والمصريين إنشاء هذ الكيان التنموي والخدمي الكبير.

وقدم الجارحي الشكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر لكيانات ومؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وعبر عن تقديره لجهود اللجنة المؤقتة التى أنشأها الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني وصولًا لاجتماع الجمعية العامة للتحالف لانتخاب مجلس أمناء له للمرة الأولى منذ إنطلاقه.

واعتبر الجارحي انعقاد الجمعية العامة للتحالف اليوم تنفيذًا للقرار الجمهوري خطوة محورية وبداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير، كونه يؤسس لعمل التحالف بشكل مؤسسي من خلال تشكيل مجلس أمناء التحالف خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف اليوم التى تضم 36 مؤسسة وهيئة وكيان عام وأهلي وخاص.

انتخاب مجلس أمناء للتحالف الوطني نموذج متميز

وأوضح الجارحي أن انتخاب مجلس أمناء التحالف اليوم سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، وخاصة مع تشكيل هيئات التحالف تنفيذًا للقرار الرئاسي.

وعبر الجارحي عن سعادته لكون مؤسسة الجارحي عضوًا في هذا الكيان الوطني الجديد، مشيرًا إلى أن التحالف الوطني منذ إنطلاقه ولد كبيرًا وأصبح له قانون خاص ينظمه وهو القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ لتعبئة الجهود الفردية والجماعية وتنقية توحيد بيانات المستفيدين؛ بما يساهم فى تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه بشكل محوكم.

وكان قد أشاد أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بصدور القرار الجمهورى رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء التحالف الوطنى، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد الأربعاء المقبل، مؤكدين أن الإعلان عن تأسيس التحالف بشكل رسمى خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل بين مؤسسات التحالف وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وأكد الأعضاء أن التحالف الوطنى أحد أهم الفاعلين فى مجال التنمية المستدامة فى مصر، وأسهم فى تحسين حياة الملايين منذ انطلاقه فى مارس ٢٠٢٢، وعمل كشريك للدولة فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، مشيرين إلى الدور التاريخى الذى لعبه التحالف فى دعم الأشقاء بفلسطين منذ العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضي.