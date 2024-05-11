السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

هروب سائق "المقطورة" المتسبب في كارثة "دائري المعادي"

موقع الحادث
موقع الحادث

تواصل النيابة العامة في القاهرة، التحقيق في واقعة وفاة 4 أشخاص، وإصابة 11 آخرين، جراء انقلاب سيارة مقطورة، واصطدام عدد من السيارات بها، ما تسبب في تهشم عشرات السيارات، وتوقف الطريق ناحية دائري المعادي.

كشفت التحقيقات الأولية، أن السيارة المتسببة في الحادث كانت تقل حمولة رمل، وأثناء سيرها على الطريق الدائري انقلبت بعد فقد قائدها السيطرة عليها، ما تسبب في اصطدام 16 سيارة بها من الخلف.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن قائد السيارة ذات المقطورة المتسببة في الحادث، فر هاربًا من موقع الحادث، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض عليه، كما تسبب الحادث في وفاة 4 أشخاص، وإصابة 16 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج.

وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثامين الضحايا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم، وسماع أقوال المصابين حال سماح حالتهم الصحية بذلك، فيما طلبت ضبط وإحضار السائق الهارب، وتحريات رجال المباحث.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق الدائري، بوجود حادث تصادم وجثث ومصابين على الطريق، وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبيَّن تصادم ميكروباص بسيارة نقل، وأسفر الحادث عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين، تم نقلهم للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بالواقعة.

النيابة العامة 4 أشخاص 11 آخرين عدد من السيارات دائري المعادي اصطدام 16 سيارة مستشفى البنك الأهلي غرفة عمليات النجدة

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