السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يُشرف على تنفيذ مشاريع سكنية وصناعية بالعاشر من رمضان

رئيس الوزراء - صورة
رئيس الوزراء - صورة ارشيفية

يبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية فى عدد من المشروعات الصناعية والسكنية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين، على رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

يأتي ذلك فى إطار متابعة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لتنفيذ التكليفات والملاحظات التي أبداها الزيارة الماضية، قبل أقل من شهر، خلال جولته هناك، ومتابعة سير تنفيذ الأعمال من ناحية أخرى، والتأكيد على الإنجاز وجودة تنفيذ الأعمال وفقًا للمخططات الموضوعة.

كما تؤكد زيارة مدبولي على نهج حكومته بضرورة تفقد المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع، وعدم الارتكان للتقارير المكتبية فقط، وحل أي مشكلة قد تؤخر تسليم المشروعات فى التوقيتات المحددة، والعمل دائمًا على سرعة الإنجاز، لتحقيق هدف الدولة التنموي فى كل المجالات.

أيضًا تؤكد زيارة مدبولي اليوم، على اهتمام الحكومة بالنشاط الصناعي فى البلاد، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي لعدد كبير من المنتجات، والاعتماد على الصناعة فى التصدير، وتوفير العملة الدولارية بشكل مستدام وتقليل الفجوة الاستيرادية، من خلال تقديم كل أوجه الدعم للمستثمرين فى هذا المجال.

اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية

كان اختتم الدكتور مصطفى مدبولي أعماله يوم الخميس الماضي، بترؤس اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية، مع نظيره الأردني الدكتور بشر الخصاونة، والوزراء من الجانبين، وعقدا مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا أعلنا خلاله ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات التي سبقت عقد المؤتمر بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده رئيسا وزراء البلدين، أكدا الرفض القاطع للقيادات السياسية للبلدين، لما تقوم به قوات دولة الاحتلال الإسرائيلي فى غزة، والرفض القاطع أيضًا أي عمليات عسكرية جديدة فى رفح الفلسطينية، لأنه سيسبب حالة من عدم الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وأنه لا بديل عن حل الدولتين. 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية فى عدد من المشروعات المشروعات الصناعية والسكنية مدينة العاشر من رمضان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

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