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مصر

الإسكان: تنفيذ 25 مشروعًا بالبحر الأحمر بتكلفة أكثر من مليار جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ مشروع إنشاء وتوسعة ورصف المرحلة الأولى لطريق سيدى سالم/ الشيخ الشاذلى، بطول 54.6 كم، بمدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، الذى يربط بين قريتى سيدى سالم والشيخ الشاذلي، ويتولى تنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير البحر الأحمر.

وأوضح وزير الإسكان أنه يتم تنفيذ الطريق فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمحافظات، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، من خلال تطوير وإنشاء ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والطرق المحورية الرابطة بين المحاور الرئيسية في جميع محافظات مصر، وربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية، وربط القرى ببعضها.

وأشار الوزير إلى أن الجهاز المركزي للتعمير يتولى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمحافظة البحر الأحمر، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية لجهاز تعمير البحر الأحمر، ومنها إنشاء 2062 وحدة توطين بعدة مراكز بالمحافظة، وجار إنشاء 60 وحدة توطين بقرية عرب صالح (جنوب مرسى علم)، ومبان إدارية وخدمية.

تنفيذ عدد من المشروعات بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليار جنيه

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: قام جهاز تعمير البحر الأحمر برصف طرق فرعية بعدة مراكز بالمحافظة، بإجمالى أطوال 222.5 كم، وفى مجال خدمات مياه الشرب، يقوم الجهاز بتنفيذ مشروع تنمية قطاع برنيس - أبورماد، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي مليار جنيه.

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وأشار اللواء محمود نصار إلى أن جهاز تعمير البحر الأحمر خلال العام المالى الحالي 23/24، يتولى تنفيذ 25 مشروعا لصالح أجهزة الدولة المختلفة بنطاق محافظة البحر الأحمر، بتكلفة مليار و642.5 مليون جنيه، موزعة كالتالى، و18 مشروعا للطرق والخدمات لصالح محافظة البحر الأحمر (مجزر نصف آلى بمدينة الغردقة- تطوير وتنسيق وزراعة الجزر الوسطى بطريق المطار- رصف طرق داخلية بطول 35 كم)، و4 مشروعات خدمية لصالح وزارة التضامن (حضانات نموذجية- مركز شامل لخدمة ورعاية المرأة- وحدة اجتماعية)، وتطوير مجزرين لصالح وزارة التنمية المحلية، وإنشاء مستشفى رأس غارب المركزى لصالح وزارة الصحة.

مليار جنيه تنفيذ عدد من المشروعات زيادة الاستثمارات جهاز تعمير البحر الأحمر وزير الإسكان الشيخ الشاذلى

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