السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الرى: إنجاز 71% من المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام

الدكتور هانى سويلم
الدكتور هانى سويلم

ترأس الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماع "اللجنة الدائمة العليا للسياسات بالوزارة"، وحضور أعضاء اللجنة.

وصرح الدكتور سويلم بأنه تمت، خلال الاجتماع، مناقشة السياسات العامة للوزارة خاصة ما يتعلق بتخطيط وتنمية الموارد المائية ورفع كفاءة استخدامها وتحسين أداء منظومة الري والصرف، وتعزيز التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة، كما تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة، والتنسيق مع مختلف جهات الدولة بشأن هذه المشروعات.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، والذى تصل نسبة التنفيذ الحالية به إلى ٧١%، حيث أوضح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير المياه عدة مرات، مشيرًا إلى أن مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام سيضيف ٢.٤٠ مليار متر مكعب سنويًا من مياه الصرف الزراعي المعالج إلى منظومة الري في مصر.

كما تم، خلال الاجتماع، عرض الإجراءات التى تمت لإنشاء وحدة بالوزارة لتعزيز تطبيق مفهوم "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء" Nexus في أنشطة الوزارة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة المقترح وعرض نتائج الدراسة على الوزير فور نهوها.

وفيما يخص تنفيذ توجيهات الدكتور سويلم، خلال اجتماع لجنة السياسات السابق، بالبدء فى إعداد جيل جديد من المهندسين قادر على إدارة وصيانة محطات معالجة المياه الجديدة مثل محطات المحسمة وبحر البقر والحمام- فقد تم الإعداد لعقد دورة تدريبية قريبًا بالتنسيق بين مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى وإحدى الشركات المتخصصة لتدريب عدد من مهندسى الوزارة فى هذا المجال.

قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية

وفيما يخص التصريح بسحب كميات من المياه من نهر النيل أو المجارى المائية للاستخدامات الصناعية، فقد أكد الدكتور سويلم على أهمية قياس كميات المياه المسحوبة من المجارى المائية بدقة، وقياس كميات ونوعية المياه الخارجة من المصانع لضمان عدم تأثير المياه المنتجة على جودة المياه بالمجارى المائية، مع التأكيد على أفضلية الاعتماد على تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات ZLD لترشيد استخدام المياه والحفاظ على جودتها.

وفيما يخص استخدام النماذج الرياضية فى أعمال الوزارة المختلفة، فقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق الدائم بين جهات الوزارة المختلفة في استخدام النماذج الرياضية المتوفرة لديها، وأيضًا تسهيل عملية تبادل البيانات بين مختلف الجهات، بما ينعكس إيجابيًا على مصلحة العمل، مع التأكيد أيضًا على أهمية تأهيل العاملين بالوزارة على إدارة المنظومة المائية وتوزيع المياه باستخدام أحدث النماذج الرياضية، والتوجيه بعقد جلسة لاحقة لعرض الرؤية التدريبية المستقبلية للوزارة طبقًا لاحتياجات الجهات المختلفة. 

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وزير الرى: الحفاظ على منشآت الموارد المائية ذات الطابع التراثى بالتعاون مع اليونسكو

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وزير الرى: زيادة الإيرادات المالية تسهم فى تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات للعاملين

وفيما يخص المقترح الخاص بتحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين بالوزارة، فقد أشار الدكتور سويلم إلى أن زيادة إيرادات الوزارة تسهم بقوة في تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة، وتحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب للعاملين بالوزارة، وتطوير المنظومة الصحية والتأمين على الحياه لجميع العاملين بالوزارة، مشيرًا إلى أنه يجرى بالفعل الإعداد للتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة للرعاية الصحية لتقديم خدمة صحية متميزة للعاملين بالوزارة.

المجاري المائية وصيانة محطات معالجه المياه الجديدة المسار الناقل لمحطة الحمام مياه الصرف الزراعى الأراضي الزراعية المسار الناقل

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