وزير الرى: الحفاظ على منشآت الموارد المائية ذات الطابع التراثى بالتعاون مع اليونسكو

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة.

وفى بداية اللقاء، رحب الدكتور سويلم بسانز، معربًا عن سعادته بزيارتها لمقر وزارة الموارد المائية والرى بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يعد فرصة لتفقد المكتبة المركزية بالوزارة والموقع المقترح لإنشاء متحف للرى بمقر الوزارة.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تمتلكه مصر من تراث طويل فيما يتعلق بالري، حيث كانت الحضارة المصرية القديمة القائمة على ضفاف نهر النيل رائدة فى وضع تقنيات للري تعد من بين الأقدم في التاريخ، ولذلك فهناك أهمية كبيرة لقيام منظمة اليونسكو بحماية التراث العالمي للري فى مصر بدعم وزارة الموارد المائية والري فى إنشاء متحف للرى من خلال "برنامج متحف المياه" التابع لليونسكو، للحفاظ على تراث الوزارة وتوثيق الحضارة المصرية القديمة والحديثة في حسن إدارة المياه.

التعريف بتراث الري في مصر

كما يتم دعم الوزارة فى الحفاظ على منشآت الري ذات الطابع التراثي باعتباره أحد محاور التعاون مع اليونسكو، ودعم الوزارة في ترميم الوثائق التاريخية الهامة (الكتب والخرائط والتقارير والصور) في ظل ما تمتلكه اليونسكو من إمكانات متميزة في هذا المجال، والمساهمة فى إنتاج فيلم وثائقي عن تاريخ الري في مصر، والاستفادة أيضًا من برنامج "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو فى توثيق منشآت الري الأثرية والتعريف بتراث الري في مصر.

وأشاد الدكتور سويلم بالقرار الصادر مؤخرًا عن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو بإجماع أعضائه وبدعم الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها ١٩٤ دولة، والذى يتضمن دعم الدول أعضاء المنظمة للمبادرة الدولية لدعم التكيف والصمود في قطاع المياه في مواجهة التغير المناخى AWARe، مؤكدًا على أهمية استمرار دعم اليونسكو للمبادرة، وتوفير التمويلات اللازمة لتدريب ورفع قدرات العاملين في قطاع المياه بالدول الإفريقية وعرض احتياجات الدول من المشروعات المقترحة للتكيف مع التغيرات المناخية فى قطاع المياه.

وأشاد الدكتور سويلم أيضًا برعاية منظمة اليونسكو لمركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى التابع للوزارة، مشيرًا إلى رغبة الوزارة فى تعزيز التعاون مع اليونسكو للاستمرار فى تطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين فى مجال المياه سواء من المصريين أو الأفارقة للاستفادة من القدرات المتميزة التى تمتلكها المنظمة، والاستفادة فى نفس الوقت من القدرات اللوجستية المتميزة التى تمتلكها الوزارة والمتمثلة فى مركز التدريب الإقليمي الذى تم تدشينه ليصبح مركزًا إفريقيًا للمياه والتكيف المناخي، حيث يمكن الاستفادة من قدرات اليونسكو فى مجال تحليل البيانات لتحسين جودة البرامج التدريبية المنفذة بالمركز، والاستفادة أيضًا من "منصة اليونسكو" لتوفير تمويلات للدورات التدريبية.

وعقب اللقاء قامت السيدة/ نوريا سانز بتفقد المكتبة المركزية بالوزارة والتعرف على ما تحتويه من مقتنيات هامة، كما تم عقد اجتماع مع عدد من السادة مسئولى الوزارة للترتيب لإنشاء متحف بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد عدد من المواقع المقترح إنشاء المتحف بها.