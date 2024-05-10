مسئولو " هيئة المجتمعات العمرانية " يناقشون آليات التطوير المؤسسي على مستوى الهيئة والأجهزة

عقد اللواء حازم زكي سليمان، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس رضوان محمد عبد الرشيد، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعًا بجهاز مدينة بدر مع المختصين بالشئون الإدارية وممثلي أجهزة المدن، لتوحيد المفاهيم ومناقشة كافة الموضوعات الخاصة بالموارد البشرية وآليات التطوير المؤسسي وتنمية المواهب على مستوى الهيئة والأجهزة.

يأتي ذلك فى ضوء التعاون بين الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية بالهيئة مع ممثلي أجهزة المدن، للتطوير فى الإدارة المركزية للموارد البشرية والشئون الإدارية، وتطوير القطاع المؤسسي بالهيئة.

وخلال الاجتماع، أكد اللواء حازم زكي سليمان، اهمية توحيد المفاهيم للموارد البشرية والشئون الإدارية، والعمل على تطوير الأداء للعاملين بهذا القطاع، لتحقيق خطوات التطوير المؤسسي.

وتحدث الدكتور هاني يوسف، مدير عام الإدارة العامة لتنمية المواهب بالهيئة، عن دور الأجهزة في ضرورة تطبيق اللوائح والقوانين، وسرعة الرد على البيانات والخطابات الواردة من الإدارة العامة للموارد البشرية.

كما تم بالاجتماع مناقشة بعض الموضوعات المختلفة، وتم فتح باب الأسئلة والرد على جميع التساؤلات، وتم الاتفاق على تحديد يوم الثلاثاء من أول كل شهر لعقد الاجتماع الشهري للشئون الادارية والموارد البشرية.

جدير بالذكر أنه حضر الاجتماع السيد/سعد حسن، مدير عام عمليات الموارد البشرية بالهيئة، والسيد/ إبراهيم عيد، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة، والسيد/ طارق رشدي، مدير عام الاستحقاقات والمزايا بالهيئة، والسيد، ناصر سعودي، مدير عام التظلمات بالهيئة، والسيد/ أمجد عبد الجواد، معاون نائب رئيس الهيئة، وبحضور لفيف من قيادات الهيئة.

رئيس جهاز " أكتوبر الجديدة " يجتمع بممثلي الشركات المنفذة لـ"سكن لكل المصريين" لمتابعة الأعمال

عقد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع الشركات المنفذة وجهات الإشراف على وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمرحلة السادسة بالمدينة، وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي وازالة كافة العقبات.

وأشار رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن الاجتماع يأتي في ضوء توجيهات الدكتور المهندس عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بالمتابعة الدورية والدقيقة للمشروعات القومية بالمدن الجديدة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن الاجتماع تناول الموقف التفصيلي للمرحلة السادسة من وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، والتي تضم ما يقرب من ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة في قطاعات منطقة غرب المطار الثلاثة (أ – ب - ج)، والمقامة على مساحة ٣٠٠٠ فدان، بالإضافة إلى ٣٥ ألف وحدة سكنية بالمرحلة الخامسة جارٍ الانتهاء منها في العام الحالي، ليصبح إجمالي الوحدات بمنطقة غرب المطار ٩٠ ألف وحدة سكنية، مما يجعلها من كبرى المناطق التي تضم وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".