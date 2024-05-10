الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الحكومة: لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء وتستدرج الأطفال وتختطفهم

الأطفال
الأطفال

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي من منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء، تضم من بين أعضائها أطباء، وتقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكد المركز الإعلامي، في بيان له، اليوم الجمعة، التواصل مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لما سبق، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.

 المنشورات المتداولة مزيفة ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات 

كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لها، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.

الحكومة: لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم أطباء وتستدرج الأطفال وتختطفهم
txt

رئيس الوزراء الأردنى: نقلت إلى الرئيس السيسى اليوم رسالة شكر وتقدير ودعم للجهود المصرية الرامية إلى الوصول لاتفاق يفضى إلى وقف إطلاق النار

txt

الوزراء: اتفاق مصري أردني على أهمية إعادة إعمار غزة كوسيلة لمواجهة مخططات التهجير

كما ناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

مجلس الوزراء استدراج الاطفال عصابات لتجارة الأعضاء وزارة الداخلية ادعاءات زائفة

مواد متعلقة

الوزراء: اتفاق مصري أردني على أهمية إعادة إعمار غزة كوسيلة لمواجهة مخططات التهجير

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل توقيع بروتوكول بين مصر والأردن فى المجال الإعلامى

الأكثر قراءة

عاجل| إطلاق 3 صواريخ باتجاه غلاف غزة.. وجيش الاحتلال يعترض اثنين

حكاية كل أسبوع.. ياسمين عبدالعزيز للعوضى: مش قادرة أعيش من غيرك (فيديوجراف)

أول رد من أهل ضحية عصام صاصا بعد عرض الدية (فيديوجراف)

بعد أزمة "3 ساعات متواصلة".. "روبى" تتصدر الترند بـ"الليلة الحلوة"

ماس كهربائى وراء حريق محل تجارى بأكتوبر.. ولا إصابات

اعرف منطقتك.. ننشر مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

مدحت بشاى

خالدون فى كتاب الوطن والوطنية

محاسن السنوسي

مهمة اتحاد القبائل العربية

أحمد بهاء الدين شعبان

عَالَمَان وضميران!

محمد العسيري

التصالح فى المبانى.. ما حدش فاهم حاجة

صور

منتدى أوراق الثقافي: مستقبل الرواية العربية في "الدستور"

حرية الصحافة فى الأوبرا: يوم عالمى لصاحبة الجلالة

لحظات حاسمة تحدد مستقبلًا.. امتحانات النقل لطلاب "الإعدادية والثانوية" بمدرسة الزمالك الإعدادية الثانوية بنات

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 217 للحرب.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى غزة و34904 شهداء حصيلة العدوان

الخارجية الفلسطينية: الاعتداء على مقرات أونروا بالقدس جزء من الجرائم الممنهجة للاحتلال

مطاوع لـ"الدستور": مصير الهدنة مُعلق على جدية الأمريكان في حجب شحنات الأسلحة لإسرائيل