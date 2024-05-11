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مصر

رئيس الجهاز: بيع محال تجارية وتخصيص 5 منافذ بيع وكافيتريا بالمنصورة الجديدة

مزاد البيع بالمنصورة
مزاد البيع بالمنصورة الجديدة

قال المهندس محمد محمود الغمراوي، رئيس جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع ٧ محال تجارية بجلسة مزاد علني، بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية وشرطة التعمير، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير الخدمات للسكان.

وأضاف أن المحال تقع بالسوق التجارية بمشروع سكن مصر المنطقة الثالثة بالمرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، بأنشطة: مطعم، وسوبر ماركت، ومحمصات، ومخبز، وكافتيريا، وأسماك، وخضروات، وفاكهة.

تخصيص ٥ منافذ بيع " كونتينرز " بالممشى السياحى

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 بيع محال تجارية متنوعة الأنشطة وتخصيص 5 منافذ بيع وكافيتريا بالمنصورة الجديدة

وأشار المهندس محمد محمود الغمراوي، إلى أنه تم تخصيص ٥ منافذ بيع " كونتينرز " بالممشى السياحي  " الكورنيش "، والممشى الجنوبي " المنطقة الفاصلة " بين المدينة والطريق الدولي الساحلي بمقابل انتفاع سنوي لمدة عامين.

 بيع محال تجارية متنوعة الأنشطة وتخصيص 5 منافذ بيع وكافيتريا بالمنصورة الجديدة

وكذلك كافيتريا مبنى الجهاز بمساحة ١٠٠م٢ بنشاط بيع المأكولات والمشروبات بمقابل انتفاع لمدة عام واحد بجلسة مزاد علني بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وشرطة التعمير.

 

 

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