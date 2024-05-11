برلمانى: عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة قرار تأخر كثيرًا وبداية حل القضية

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية تشهد انفراجة قريبة، وعلى المجتمع الدولي أن يدعم قرار أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصويت بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه على مدار الشهور السابقة منذ أكتوبر الماضى وجيش الاحتلال يمارس حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل أمام جميع دول العالم، الذي وقف صامتًا وعاجزًا عن وقف تلك الممارسات الإجرامية، واليوم هذا القرار من قبل الجمعية العمومية للأمم المتحدة يعني أن المجتمع الدولى يريد وقف هذه الحرب فى رغبة صريحة منه بعد حالة الدمار والخراب وقتل الأطفال الأبرياء والعزل دون هوادة.

منح الشعب الفلسطيني حقه الأصيل

وأشار إلى أن القرار يؤكد أيضًا اعتراف المجتمع الدولى فى منح الشعب الفلسطيني حقه الأصيل، والذي تأخر كثيرًا بشأن شغل عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وأن الضرورة تقتضي أن تحترم كل الأطراف هذه المرة كلمة المجتمع الدولي، والتصويت لصالح القرار ومنح فلسطين حق تأخر كثيرًا بشأن حقها فى إقامة دولتها المستقلة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن القرار سيكون له مردود بشأن إيجاد سبيل واضح لإحلال السلام فى المنطقة بالكامل، وتحقيق التساوي في الحقوق والمراكز القانونية لجميع البشر، وهو ما يعني تكريس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

واعتبرت مصر أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.