عاجل.. وفد من الجهاد الإسلامى يصل إلى القاهرة بناء على دعوة مصرية

وصل وفد من الجهاد الإسلامي الفلسطينى برئاسة الأمين العام للحركة زياد نخالة، القاهرة يوم الثلاثاء بناء على دعوة مصرية لاستعراض الأوضاع الفلسطينية الحالية، خاصة ما يتعلق بقطاع غزة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أعلنت أن وفدًا من قيادة الجبهة، برئاسة نائب الأمين العام الرفيق جميل مزهر يرافقه أعضاء من المكتب السياسي، قد وصل إلى القاهرة، الثلاثاء.

وتأتي زيارة وفد قيادة الجبهة بناءً على دعوة رسمية مصرية، وذلك كجزء من الجهود المبذولة لوقف العدوان وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على مواصلة العمل لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني بوقف حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتحقيق الإغاثة والإعمار العاجل لقطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، آملة أن تكلل الجهود بما يحقق تطلعات شعبنا ويخدم حقوقه المشروعة وقضيته العادلة.