السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يرحب بالتصويت لصالح عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة

حماة الوطن
حماة الوطن

رحب حزب "حماة الوطن"، بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية لصالح قرار مقدم من المجموعة العربية، بدعم أهلية فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

وأكد الحزب أن الموافقة على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفي مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلي.

تحركات دولية حقيقية

وقال الحزب في بيانٍ له اليوم، إن هذه الخطوة من المنظمة الدولية يجب أن يتبعها تحركات دولية حقيقية، من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، والتدخل الحاسم لإلزام إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، لوقف إطلاق النار بشكل دائم، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي قطاع غزة.

وجدد حزب "حماة الوطن"، دعمه ومساندته الجهود المصرية منذ بداية الأزمة، من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، عن طريق التواصل المستمر مع الجهات المعنية للتوصل لاتفاق هدنة تضمن إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

العضوية الكاملة الامم المتحدة الشعب الفلسطيني القدس الشرقية حماة الوطن دولة فلسطين

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