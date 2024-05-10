الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رئيس حزب الاتحاد: تبني الأمم المتحدة لأحقية فلسطين في العضوية الكاملة انتصار جديد

المستشار رضا صقر
المستشار رضا صقر

ثمن المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين في عضوية كاملة، وأكد أن القرار انتصار لحق أصيل للشعب الفلسطيني الذي يملك جميع مقومات الدولة، وحان الوقت ليتمتع بعضويته كاملة كغيره من الدول.

 

رئيس حزب الاتحاد: حان الوقت لحصول فلسطين على حقها في عضوية كاملة بالأمم المتحدة

 

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس رغبة وإرادة المجتمع الدولي وإقراره بالحق الفلسطيني لشغل عضوية كاملة بالأمم المتحدة، تلك الرغبة التي تجافيها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق الفيتو عند التصويت على القرار نهائيا في مجلس الأمن.

 

رئيس حزب الاتحاد: إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية فلسطين عضوية كاملة يعكس رغبة المجتمع الدولي

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وشدد رئيس حزب الاتحاد على ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة كلما المجتمع الدولي، الذي أجمع على حق فلسطين كدولة في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، مشيرا إلى أن عودة استخدام الفيتو هذه المرة، سيكون تأكيد من امريكا على أمرين، الأول تجاه رغبة المجتمع الدولي، والثاني عظم احترامها للقوانين الدولية، وإيثارها الدائم لتحقيق أي مصالح أو قرارات في مصلحة الكيان الإسرائيلي.

 

رئيس حزب الاتحاد: على أمريكا احترام إرادة المجتمع الدولي في إقرار حق فلسطين بالحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة

 

ولفت المستشار رضا صقر إلى أن عدم استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو هذه المرة، دسيكون ترجمة لما تلوح به دائما بشأن رغبتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مختتما: "إققرار الحق الفلسطيني في عضوية كاملة بالأمم المتحدة، هي بداية لتحقيق حلم الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

المستشار رضا صقر حزب الاتحاد الجمعية العامة فلسطين القرار

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