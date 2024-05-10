الجمعة 10 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلماني: الرئيس السيسي يقود مجهودات مضنية لحل أزمة القضية الفلسطينية

النائب محمد البدري
النائب محمد البدري

قال النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن سعي إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ينذر بعواقب وخيمة إنسانيا وسياسيا، وتدفع بالمنطقة نحو المجهول  بتوسع دائرة الصراع ليصل بين قوى إقليمية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية للحيلولة دون ذلك والدفع بإسرائيل بالموافقة على المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين.

وأوضح "البدري" في تصريحاته له، أن مكالمة الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عكست تقاربًا للرؤى في ضرورة منع إسرائيل من أي اجتياح لرفح الفلسطينية، فقد حذرا من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تمثل عائقًا خطيرًا أمام انتظام عمليات خروج الجرحى والمرضى لتلقي العلاج، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

 

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وأشار إلى ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر إنفاذ الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وذلك للحيلولة دون تفاقم الصراع، وإرساءً للاستقرار والتعايش بين شعوب المنطقة، موضحًا أن المحددات المصرية تمثلت منذ بداية الأزمة في قطاع غزة في الخطاب الموحد الذي تناولته مصر داخليا وخارجيا، حيث استخدمت نفس الخطاب في قضية رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما كان له تداعيات مهمة خارجية.


وثمن عضو مجلس الشيوخ مجهودات الدولة المصرية ومؤسساتها لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة الرئيس السيسي، لتتمكن مصر من قلب الموازين على المستوى الخارجي عندما تبنى المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، موقف مصر الرافض لتصفية القضية الفلسطينية ورفض التهجير، بعد أن كانت هذه المواقف منحازة إلى حد كبير للجانب الإسرائيلي، مطالبًا بأن يضطلع المجتمع الدولي بمسئولياته وتشديد الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الغاشم وجرائم الإبادة التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني.

النائب محمد البدري الشيوخ رفح العواقب الإنسانية الفلسطينية العسكرية

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