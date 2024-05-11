السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"السكر والصناعات التكاملية": تسلم 500 ألف طن من السكر الخام 20 مايو

السكر
السكر

صرح رئيس مجلس إدارة شركة  السكر والصناعات التكاملية اللواء عصام بديوي، بأن الشركة ستبدأ في 20 مايو الجاري، تسلم 500 ألف طن من السكر الخام قامت هيئة السلع التموينية باستيرادها، من خلال 10 مراكب حمولة كل مركب 50 ألف طن تصل إلى الموانئ تباعا.

وأضاف بديوي، اليوم السبت، أن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.

وأشار إلى أنه من المتوقع تسلم الـ500 ألف طن سكر الباقية نهاية أغسطس المقبل.

ضخ نحو 650 ألف طن سكر بالسوق

وأكد أن السكر الذي يتم إنتاجه من قبل شركة السكر والصناعات التكاملية يتم توجيهه بالكامل لصالح البطاقات التموينية، لافتا إلى أنه وقت أزمة السكر قامت الشركة على مدار 4 أشهر بضخ نحو 650 ألف طن بالسوق، ضمنت مخزون الشركة من السكر وما تم تكريره من السكر الخام، بالإضافة إلى السكر المنتج من القصب وهو ما يتم تعويضه من خلال الكميات التي تقوم الهيئة العامة للسلع التموينية باستيرادها. 

زيادة إنتاجية محصول قصب السكر بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة 

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وأشار رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية إلى أنه في إطار حرص الشركة على زيادة إنتاجية محصول قصب السكر بدأت بالتعاون مع وزارة الزراعة في إدخال أصناف جديدة من شتلات قصب السكر تضم (جيزة 4 -جيزة 5 وحوامدية 24) وذلك لارتفاع إنتاجيتها من السكر وتوفير المياه وملاءمتها مع الظروف الجوية.

كما شدد رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، على ضرورة تنويع الأصناف وعدم الاعتماد على صنف واحد (س 9) المستخدم حاليا حتى لا يتأثر الإنتاج في حالة إصابة المحصول بآفة.

السكر والصناعات التكاملية السكر الخام استلام 500 ألف طن السلع الأساسية هيئة السلع التموينية

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