الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

غياب مابولولو وبواتينج.. قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون بدوري نايل

مابولولو
مابولولو

أعلن طارق العشري، المدير الفني للاتحاد السكندري، قائمة زعيم الثغر، للدخول في معسكر مغلق، استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب بدوري نايل

ويحل الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على نظيره المقاولون العرب، في الرابعة عصر غد السبت، على ستاد الجبل الأخضر، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

وشهدت قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب، غياب الثنائي مابولولو هداف الفريق، وذلك للطرد في مواجهة الأهلي الماضية، والتي انتهت لصالح المارد الأحمر برياعية مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة التاسعة بدوري نايل.

كما تشهد القائمة أيضا غياب بواتينج للحصول على الإنذار الثالث، في مواجهة الأهلي الماضية أيضا.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

المهدي سليمان وعمر صلاح، وهشام صلاح ومصطفى إبراهيم، وإسلام أبو سليمة وكريم الديب، وشريف رضا ومحمود شبانه، وسيف تقا وخالد الغندور، ومورو ساليفو وعمر الوحش، وناصر ناصر وعمرو صالح، وأحمد عادل ميسي وعبدالغني محمد، وأحمد عيد وبيكالي أوبامي، ورجب عمران وفرانك، والحبيب حسن وسطوحي.

قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة المقاولون العرب بدوري نايل

ريمونتادا للاتحاد خلال الدور الأول

حقق فريق الاتحاد السكندري، ريمونتادا قاتلة على حساب ذئاب الجبل، في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، بنتيجة 3/2.

موقف الاتحاد السكندري بدوري نايل

يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس بجدول دوري نايل، برصيد 32 نقطة، بواقع 8 انتصارات ومثلها تعادل، و5 هزائم.

للاتحاد السكندري دوري نايل مابولولو المقاولون العرب قائمة الاتحاد السكندري

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