فى 4 دقائق.. الأهلى يسجل ثنائية فى الاتحاد السكندرى بدورى نايل

تقدم الأهلي على نظيره الاتحاد السكندري، في اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة من دوري نايل.

وسجل هدف التقدم للأحمر وسام أبوعلي بالدقيقة 28 من علامة الجزاء، بعدما تحصل عليها عمر كمال.

وبالدقيقة 32 تمكن رضا سليم من تسجيل الهدف الثاني بطريقة رائعة من خارج منطقة الجزاء، لتسكن على يمين الهاني سليمان الذي شاهدها في مرمى دون أن يتحرك.

تشكيل الأهلي .. عمر كمال ظهيرًا أيسر وأبوعلي يقود الهجوم أمام الاتحاد

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.‏

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال.‏

خط الوسط:‏ أكرم توفيق ومروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ورضا سليم.

خط الهجوم:‏ وسام أبوعلي.

موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندرى والقنوات الناقلة

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الأهلى نظيره الاتحاد السكندرى فى تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لدورى نايل.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة أون تايم سبورتس أتش دى 1، ويصاحب المباراة استديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم التحليل فى الدورى المصرى.

تشكيل الاتحاد أمام الأهلي

وضم تشكيل الاتحاد كلًا من:

في حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الخط الدفاع: هشام صلاح- سيف تقا- مصطفى إبراهيم- كريم الديب.

خط الوسط: عمرو الوحش- خالد الغندور- مورو ساليفو.

خط الهجوم: أحمد عيد- عبدالغني محمد- مابولولو.