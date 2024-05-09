باحث: نجاح مصر فى حلحلة النقاط الخلافية للتوصل إلى هدنة بقطاع غزة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن هناك مباحثات خاصة بوقف إطلاق النار في غزة، وليست هدنة إنسانية.

وأضاف "فوزي"، خلال حواره لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرؤية المصرية المطروحة متعددة المراحل والبنود والنقاط، متابعًا: "هذه المباحثات تختلف عن سابقتها، الهدنة قصيرة الأجل التي تمت في نوفمبر شهدت العديد من المباحثات من قبل العديد من الوسطاء، لكن المباحاثات الجارية حاليًا لها بعض السياقات التي تجعلها مختلفة".

وأوضح أنه ما يجعل تلك المباحثات مختلفة أنها تتسم بالشمول، مشيرًا إلى أن الرؤية المصرية تشمل هدنة إنسانية على أن تمتد لوقف إطلاق النار، ثم معالجة الأمور ذات الأولوية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، وعلى رأسها ملف إعادة الإعمار.

وأشار إلى أن "الجهود المصرية تأتي في ظروف مختلفة، حيث نجح المفاوض المصري في حلحلة العديد من النقاط الخلافية وتقليص الفجوة بين الجانب الإسرائيلي وحماس، حتى وإن ظلت بعض نقاط الاختلاف بين الجانبين، وهذا أمر طبيعي".