مراسل "إكسترا نيوز": قصف إسرائيلى عنيف على المدنيين فى رفح الفلسطينية

رصد مراسل قناة إكسترا نيوز، عبدالمنعم إبراهيم، آخر التطورات والمستجدات من أمام معبر رفح البري.

وقال مراسل "إكسترا نيوز" إن هناك زيادة في وتيرة حدة القصف الإسرائيلي وزيادة تصاعد الدانات المدفعية والقصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم على معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف: "كانت هناك غارات إسرائيلية كثيفة، وتساقط دانات المدفعية والقنابل على قطاع غزة تحديدًا شرق مدينة رفح الفلسطينية منذ هذا الصباح"، موضحًا أنه كان يتم سماع ذلك بوضوح، لكن الوضع الآن في الجانب الفلسطيني هادئ بعض الشيء.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي متواصل، لكن حدة القصف هي التي تزداد ما بين حين وآخر، متابعًا: "منذ مساء أمس كان هناك قصف إسرائيلي متواصل وعنيف على شرق مدينة رفح الفلسطينية ومناطق متفرقة منها".

وأكد أنه منذ بداية هذا الصباح كان هناك قصف إسرائيلي عنيف من قبل طائرات الاحتلال والمدفعية على المدنيين الأبرياء في رفح الفلسطينية.